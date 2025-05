CALCIO MERCATO SAN MARINO Di Giuli: “Rinforzeremo tutti i reparti” Il nuovo DS de La Fiorita Maurizio Di Giuli ritrova il tecnico Stefano Ceci con il quale ha lavorato per anni al Tre Penne

Maurizio Di Giuli DS La Fiorita : “Riunirmi a Stefano Ceci per me è come tornare con il babbo. Stefano per me è tanto, mi ha insegnato tanto e abbiamo condiviso tanto campo, di conseguenza sarà facile ricominciare a lavorare assieme.

Una Fiorita sempre al vertice, con la qualificazione anche alla Conference League. Ma non sono arrivati i titoli

Sì, il blasone della Fiorita ti dice che deve stare lassù. Puoi vincere, vince una, la Virtus in questi ultimi anni ha detto che è più forte, il campo ha detto questo, è logico che la Fiorita, come le altre squadre di vertice, deve cercare di togliere questa leadership alla Virtus. Non è solo la Fiorita, lo devono fare anche le altre, non è che ci siamo solo noi.

Una Fiorita che già lo scorso anno ha cominciato lo svecchiamento e anche quest'anno si va verso quella direzione?

L'idea è quella di ripartire da un gruppo molto valido e che con il mister si è trovato molto bene e ha fatto molto bene. Poi è logico, dobbiamo trovare delle soluzioni che possano colmare questo gap. Se siamo arrivati secondi per due anni consecutivi, qualcosa dobbiamo migliorare. Dove interverrai per migliorare la rosa? Secondo me la squadra non ha lacune, è logico che se sei arrivato dietro qualche cosa devi migliorare. Probabilmente si toccheranno tutti e tre i reparti.

