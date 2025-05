MERCATO Di Giuli vicino a La Fiorita, il Tre Penne "tenta" Bollini

Non solo calcio giocato, ci sono già le prime manovre di mercato nel campionato sammarinese. Movimenti che riguardano il ruolo di Direttore Sportivo. Maurizio Di Giuli è molto vicino a lasciare il Tre Penne per accasarsi a La Fiorita. La squadra di Città ha pensato a Gianluca Bollini. L'ex Victor San Marino dovrà decidere a breve se rientrare nell'interno o rimanere in Italia dove ha parecchi estimatori.

