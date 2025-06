Di Lello: "La piccola Vittoria è riuscita a smuovere le montagne e non solo"

On. Marco Di Lello, Fondatore Nazionale Parlamentari Italiani:

"Tante volte anche chi svolge funzioni pubbliche non riesce a toccare con mano l'utilità del proprio lavoro, del proprio impegno. Questa volta lo facciamo per una causa che ci gratifica, che avrà una ricaduta concreta grazie alla sensibilità dei tanti che hanno voluto partecipare e raccogliere l'invito che è venuto da qui, da San Marino. Davvero, sotto questo punto di vista, la piccola Vittoria è riuscita a smuovere le montagne e non solo. Per cui io sono molto contento di essere qui, di aver potuto dare un contributo e sarà importante ora dare continuità, perché al di là del momento sportivo quello che conta qui è la ricerca per le malattie rare. Quello che trovo francamente insopportabile è che ci possa essere una classifica di difficoltà delle malattie e se tu hai la sfortuna di avere una malattia rara, sei ancora più sfortunato degli altri. Questa classifica per noi è inaccettabile e siccome non possono essere le grandi multinazionali a decidere dove indirizzare la ricerca, c'è bisogno di una ricerca pubblica, c'è bisogno dunque che le istituzioni investano, c'è bisogno di tanto mecenatismo, di tante persone che possano dare un loro contributo, piccolo o grande, che sia per favorire e investire nella ricerca libera. Anche questo è il senso di 'Sfida per la Vittoria'".