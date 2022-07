Di Maio apre alla Nazionale: "Sempre stato un sogno, se ci sarà occasione darò tutto per San Marino" Il difensore ringrazia La Fiorita: "Ci sono tanti amici, sono stati anni belli ma avevo bisogno di nuovi stimoli".

Fresco Pallone di Cristallo 2022, il difensore Roberto Di Maio si candida per un posto nella nazionale sammarinese, vista l'ormai prossima naturalizzazione: "Per me è sempre stato un sogno, chi mi conosce sa che lo avrei fatto anche prima, quando ero professionista. Se ci sarà occasione di farlo darò tutto per San Marino, perché mi ha adottato: sarei la persona più contenta del mondo".

Un pensiero anche per La Fiorita, che lascia dopo l'ennesimo titolo per passare al Cosmos: "Dedico alla Fiorita questo Pallone di Cristallo: lì ci sono tanti amici, sono stati anni belli ma avevo bisogno di nuovi stimoli, quando arrivi a 40 anni e raggiungi certi obiettivi hai bisogno di cambiare, per metterti in gioco".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: