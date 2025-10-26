CAMPIONATO SAMMARINESE Di Maio: "Il mio obiettivo è cercare di farli crescere" Selva: "Una vittoria che allunga la striscia positiva" Nel dopo partita il tecnico della San Marino Academy Roberto Di Maio analizza le difficoltà della sua squadra. L'allenatore del Cosmos Andy Selva sottolinea la crescita della squadra e il momento positivo"

Roberto Di Maio allenatore San Marino Academy :"Diciamo che abbiamo fatto un buon secondo tempo, però probabilmente, anche perché la partita era già compromessa, quindi il Cosmos probabilmente pensava di gestire. Noi siamo stati bravi a trovare il gol, poi dopo ovviamente ci abbiamo provato, ma non è semplice. Però sono contento, ripartiamo da quello lì, da quel secondo tempo lì, anche perché il primo tempo c'è poco da salvare, secondo me. Abbiamo fatto tanti errori, la fase difensiva entrano troppo facilmente, ma questa è una cosa che si sta ripetendo. Quindi per me è molto difficile, perché comunque sia, anche domenica scorsa sono andato ad analizzare una partita dove in ogni occasione comunque ci mettiamo del nostro. Facciamo qualche errore anche individuale che ci compromette poi dopo l'andamento della gara. È una San Marino Academy che va allenata, sia dal punto di vista chiaramente individuale, di gruppo, ma anche nella testa, perché questi ragazzi devono riuscire a fare quello switch, no? Sì, è un cambiamento che loro fanno fatica a fare. Cioè io come allenatore, il mio obiettivo con loro è cercare di farli crescere e mi piacerebbe dargli una mentalità anche un po' più offensiva, diciamo. Perché per me nel calcio esistono due fasi, la fase difensiva e la fase offensiva. Noi dobbiamo cercare di essere pericolosi, non possiamo metterci lì a aspettare, difenderci in undici dietro alla linea della palla. Non è da me, non è proprio il mio vangelo, cioè io sono qui perché devo cercare di migliorarli. Se il percorso è lungo, sarà lungo, va bene, però io voglio che a fine anno gli ho dato qualcosa in quel senso. Io devo cercare di farli abituare ad andare ad attaccare nella metà campo avversaria, a giocare nella metà campo avversaria, anche scoprendomi magari anche dietro e rischiando qualche gol in più"

Andy selva allenatore Cosmos :"Serviva la vittoria perché dovevamo allungare la striscia positiva. Dopo comunque sia una settimana molto impegnativa sotto l'aspetto delle gare, perché giocare in Coppa, rigiocare ancora, i tempi di recupero si sono accorciati vistosamente, quindi la squadra comunque sia ben figurato. Nella ripresa è venuto fuori il cuore di questi ragazzi della San Marino Academy? Sì, hanno fatto la loro partita. Ci tengo a sottolineare il cuore dei nostri, perché comunque sia hanno fatto una grande prestazione. Non era facile contro un San Marino buono e organizzato. Quindi io faccio i complimenti ai miei soprattutto"

