Di Maio: "Il Murata ha meritato di vincere", Camillini: "Arriviamo a zero e vediamo"

Le interviste a Roberto Di Mario e Michele Camillini

Ammette le difficoltà il tecnico dell'Academy Di Maio, soddisfatto per il successo Camillini.

"Il Murata ha meritato di vincere la partita contro una squadra debole. - ha detto Roberto Di Maio - Debole perché per i primi 20 minuti siamo stati in partita bene. Il problema è che appena c'è un errore, appena c'è qualcosa che ti cambia i piani, dopo ci sciogliamo. Capita spesso ed è una cosa su cui dobbiamo lavorare assolutamente. Purtroppo quando abbiamo preso il primo gol, che è un gol che non bisognerebbe prendere, ci siamo un po' sciolti. La squadra ha subito il gol e non deve succedere perché sono cose che capitano. Noi dobbiamo guardare ad altro e purtroppo oggi, secondo me, abbiamo subito troppo il risultato".

"È stata una partita difficile perché poi il risultato è stato largo, - ha detto Michele Camillini - però il primo quarto d'ora, venti minuti abbiamo sofferto e uscivamo male, facciamo qualche scalata male, poi l'abbiamo sbloccata e da lì in poi è stato tutto più facile". Come cambia il vostro campionato, l'obiettivo è quello sempre di arrivare il prima possibile a zero, no? "L'obiettivo è prima di arrivare a zero, poi dopo vediamo quello che viene. Da perdere non abbiamo nulla. L'ho già ribadito, siamo una squadra nuova, giovane e abbiamo bisogno di risultati positivi per cavalcare l'onda dell'entusiasmo".







