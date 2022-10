Di Maio stende il Pennarossa al 91': il Cosmos vince 1-0

Cosmos-Pennarossa era il big match della 5ª giornata. E, a volte, basta un episodio per deciderla: Di Maio ci mette esperienza, astuzia e bravura per regalare 3 punti fondamentali ai gialloverdi di Nicola Berardi che rialzano la testa dopo i ko di Campionato e Coppa. Match bloccato nei primi minuti dove si registra il curioso infortunio dell’assistente dell’arbitro Andrea De Paoli, sostituito dal quarto ufficiale. L’unica cosa della prima mezz’ora è il colpo di testa altissimo di Guidi sul cross dalla sinistra di Cucchi. Risponde il Penna con Ben Kacem che arriva da dietro e calcia in diagonale, palla che però colpisce addirittura la bandierina del calcio d’angolo. Polemiche - sponda Chiesanuova - quando Arrigoni lancia in profondità Ben Kacem, Palazzi lo ferma e si prende il giallo. La panchina chiedeva a gran voce l’espulsione per fallo da ultimo uomo.

Nella ripresa ancora gli uomini di Andrea Farabegoli si rendono pericolosi, sempre con Ben Kacem: doppio tentativo dell’attaccante marocchino, sul secondo Ottaviani non ci arriva di poco e l’azione sfuma. Sull’altro versante bella giocata di Prandelli, Guidi si invola ma viene fermato a sandwich da Conti e Arrigoni. Anche il secondo tempo è soporifero, Cosmos però vicino al vantaggio: torre di Palazzi e Conti, nel tentativo di allontanare, rischia l’autogol. Altre proteste - questa volta sponda Serravalle - quando Ahmetovic travolge Guidi ma il direttore di gara lascia proseguire. La partita si accende: lo stesso Guidi si incarta al momento della conclusione, la difesa del Pennarossa si salva e riparte. Ribaltamento di fronte, fa tutto bene Ottaviani ma la palla per Ben Kacem è troppo lunga, Simoncini è attento e chiude. A 8 dal 90’ miracolo del collega: sul cross di Pastorelli l’ultimo tocco è di Prandelli e sembra 1-0 ma Simone Benedettini è monumentale e la toglie con una gran parata d’istinto, poi Loiodice sparacchia a lato dal limite. 1-0 lo diventa al primo minuto di recupero: calcio d’angolo, Di Maio si libera della marcatura e incorna da solo. Benedettini non può nulla e il Cosmos la sblocca all’ultimo respiro.