Di Spirito: "Grande applicazione da parte dei ragazzi alla prima esperienza" Macina: "Abbiamo dato tutti il massimo"

Grande soddisfazione per l'allenatore della Nazionale Under 15 di San Marino Luigi Di Spirito e per il capitano Pietro Macina dopo la vittoria per 9-1 contro il Liechtenstein.

Quanta soddisfazione c'è dopo una prestazione del genere?

Luigi Di Spirito "Siamo molto contenti, sia io personalmente che lo staff, perché i ragazzi si sono applicati molto. È stata la loro prima esperienza e quindi non è mai facile mettere questa maglia che rappresenta la loro Repubblica, il loro Stato. Però penso che si siano comportati nell'arco delle tre partite molto bene, con positività, propositività. Abbiamo giocato in avanti e quindi anche il concetto di osare e di saper stare in campo è una cosa cui teniamo tanto.

Una grande partita quella di oggi, qual è stata la chiave?

Pietro Macina "Una prestazione di squadra, perché ci siamo impegnati dal primo all'ultimo nella rosa, sia oggi che tutto il torneo. Quindi è stata veramente una bella partita in cui ci siamo divertiti e abbiamo dato al massimo.

Avete preso un gol nel primo minuto, però non vi ha disturbato?

Macina :"No, non ci ha disturbato perché noi siamo riusciti a giocare con i nostri principi e siamo riusciti a spingere molto, anche dopo aver subito il gol e esserci abbattuti un po'".

Cosa vi portate dietro dopo questo torneo?

Macina: "Ci portiamo indietro la fiducia che ci siamo messi l'uno nell'altro e una bella esperienza contro delle belle realtà come le tre squadre contro le quali abbiamo giocato".







