CAMPIONATO SAMMARINESE Dieci minuti di Zanni bastano al San Giovanni: è 1-0 all'Academy L'attaccante crea quattro occasioni tra il 18' e il 27', in una gara dai pochi spunti: la quarta è quella buona

Tre punti sudati, che valgono oro. Il San Giovanni batte 1-0 la San Marino Academy al termine di una gara con poche occasioni, e fa un bel passo verso i playoff. Tanti sforzi ma poca sostanza per i biancazzurri, incapaci di pungere, con Della Balda che stavolta non accende mai la luce.

Il primo tempo è tutto targato Mattia Zanni, protagonista di quattro occasioni consecutive, tra il 18' e il 27'. Si comincia con due colpi di testa, uno su un cross di Fabbri, solo sbucciato dall'attaccante, e uno che il portiere Conti toglie dalla porta, su angolo, col 99 già pronto a esultare. Seguirà un colpo di tacco in corsa dello stesso attaccante, al termine di una bella combinazione condotta sulla destra da Corinti. Il tentativo buono è il quarto ed è il più bello. Zanni aggancia un pallone in area, manda a vuoto Renzi, poi evita il rientro della difesa e, individuando la finestra giusta, mette in buca d'angolo, dove stavolta Conti non arriva. Goal pregevole e pesante.

Nell'ultimo minuto il San Giovanni avrebbe anche un'occasione colossale per raddoppiare, ma D'Angeli è tanto bravo a rubare il pallone al limite, quanto inefficace nel concludere, mentre dall'altro lato prova Markaj a farsi vedere con una doppia conclusione, l'ultima delle quali finisce alta.

A metà gara l'Academy cerca di darsi una spinta cambiando tre uomini ed effettivamente rientra con un'altra intensità, ma il secondo tempo vede più casi da moviola che palle goal. Al 12' i biancazzurri chiedono un fallo dal limite ed espulsione per Vandi che, battuto in velocità, stende Protti: per l'arbitro, però, non si tratta di spinta, ma di spalla a spalla. Sull'altro fronte protesta anche il San Giovanni, chiedendo due rigori: il primo per un tocco di mano di Marinucci, su tiro deviato di Lisi, il secondo per un contatto su Zanni in area, dopo un dribbling. Albani non ravvisa scorrettezze, il miglior tiro del secondo tempo – targato Fabbri – finisce di poco alto e allora il risultato non cambia più.

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