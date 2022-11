ECCELLENZA Diegaro - Victor San Marino: nessun gol e due espulsi Il Victor non riesce a vincere una partita scorbutica. Finisce 0-0 e le due squadre hanno chiuso in 10: espulsi Monaco per il Victor e Morganti per il Diegaro

Campo stretto temperatura accettabile a Diegaro. Cassani senza i nazionali e lo squalificato Lombardi. Dioh lanciato verso la porta, la sua corsa è frenata dal diretto marcatore per l’arbitro è tutto regolare. Diegaro pericolosissimo con Casalboni che salta Pazzini, sulla riga di porta grandissimo intervento salva tutto di Stellacci. Lo stesso numero 7, subito dopo, sarà costretto a lasciare il campo.

Intervento di Stellacci su Morganti l’arbitro lascia correre. Stellacci ancora protagonista, riceve e va al cross Morelli, sempre molto bravo negli inserimenti, sbaglia davanti al portiere. Insiste il Victor diagonale Dioh la sfera esce dallo specchio. Seconda grande occasione per quelli di Cassani. Angolo Victor prima del te’, Marra di testa in qualche modo Foiera respinge.

Ripresa ancora Victor: sulla punizione salta Dioh, Foiera in angolo. Reciproche scorrettezze, volano schiaffi nei pressi della panchina: rosso diretto per Monaco e Morganti. Entrambe le squadre in 10. Dioh alla conclusione la mira: è ancora errata. Si vede Alberto Malo girata con ottima coordinazione blocca Foiera. Rischia grosso Tiraferrri quando affonda l’eterno Longobardi: il direttore di gara estrae il giallo. Punizione Ambrosini, Foiera in angolo dal quale si alza Dioh che colpisce un avversario a porta vuota. Ambrosini all’ultimo respiro ancora bravo Foiera. Partita scorbutica il Victor non sfonda. A Diegaro, Diegaro - Victor San Marino 0-0.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: