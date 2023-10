SERIE D Difesa imperforabile, attacco cinico: così il Victor sta stupendo in D Terza vittoria consecutiva per il Victor San Marino di Stefano Cassani, ancora una volta di misura e ancora una volta con "clean sheet". Biancazzurri sorpresa del Girone D, con 10 punti conquistati.

Come in Eccellenza, così in Serie D. Il dogma di Stefano Cassani è sempre lo stesso: giocare con qualità palla a terra e – soprattutto – cercare di non subire gol. Poi, davanti, qualcosa succederà. E al momento sta funzionando tutto alla perfezione: dopo i due 1-0 con Lentigione e Sant'Angelo, è arrivato un altro successo di “corto muso” per il Victor San Marino, contro il Sangiuliano City. Ancora una volta con la porta inviolata, ancora una volta con un gol allo scadere. Prima le due reti di Nicholas D'Este – che hanno fruttato 6 punti – poi il centro al 90' di un altro dei nuovi arrivati, pronto a recitare un ruolo da protagonista: Adamo Haruna. L'ex centrocampista della Sammaurese, entrato dalla panchina, ha risolto un match complicato con una gran incornata da calcio d'angolo, battuto alla perfezione da Alessandro Tosi, tra l'altro un altro subentrato gettato nella mischia da Cassani che – ancora una volta – ha scelto bene dalla panchina. E così è arrivata la terza vittoria consecutiva che lancia il Victor a quota 10 punti, stabilmente nella parte sinistra della classifica.

Da neo-promossi, i Titani sono una delle sorprese di questo Girone D e anche il Sangiuliano – appena retrocesso dalla C, con ambizioni ben diverse – se n'è accorto. Una squadra compatta, un gruppo unito che sa bene quello che deve fare. In attesa dell'ufficialità del rinvio della trasferta di domenica prossima contro il Corticella – a causa dei diversi giocatori prestati alle Nazionali sammarinesi – il Victor continua a sognare, sempre rimanendo con i piedi per terra.

