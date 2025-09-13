Dilaga il Tre Penne, la Juvenes/Dogana batte il Cosmos
Questi i risultati delle partite programmate il sabato e valide per la seconda giornata di campionato: Cailungo-Murata 1-1, Faetano-Tre Penne 0-6, Juvenes/Dogana-Cosmos 1-0.
