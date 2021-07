Il Tre Penne colleziona tante occasioni, la Dinamo Batumi segna e festeggia il passaggio del turno in Conference League. In Georgia finisce 3-0 per i padroni di casa con le reti di Sanogo, Mandzhgaladze e Flamarion. I biancazzurri di Stefano Ceci giocano un gran primo tempo con 4 occasioni nitide ma il gol non arriva per imprecisione, sfortuna e bravura del portiere avversario Kupatadze. Finisce qui l’avventura europea del Tre Penne.