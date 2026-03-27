AMICHEVOLI INTERNAZIONALI

Diramata la lista dei convocati: C'è anche il portiere di origini francesi Lyes Hoel

Sono 25 i giocatori convocati dal Commissario Tecnico Roberto Cevoli per San Marino-Isole Faroe, in programma domani alle ore 15:00 al San Marino Stadium

Diramata la lista dei convocati: C'è anche il portiere di origini francesi Lyes Hoel.

Portieri: Edoardo Colombo; Mirco De Angelis; Lyes Hoel; Matteo Zavoli

Difensori: Giacomo Benvenuti; Michele Cevoli; Filippo Fabbri; Marco Pasolini; Alberto Riccardi; Bartolomeo Riggioni; Dante Rossi; Mattia Sancisi; Alessandro Tosi

Centrocampisti: Lorenzo Capicchioni; Simone Giocondi; Alessandro Golinucci; Lorenzo Lazzari; Marcello Mularoni; Matteo Valli Casadei

Attaccanti: Filippo Berardi; Gabriel Capicchioni; Nicolas Giacopetti; Niucola Nanni; Samuel Pancotti; Fausto Salicioni

Novità assoluta il portiere francese classe 2007 Lyes Hoel gioca in Francia con la maglia del Thionville Lusitanos. Prima convocazione anche per i difensori Mattia Sancisi e Bartolomeo Riggioni. 

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