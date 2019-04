Disciplinare: per l'ex ct Giampaolo Mazza solo un'ammonizione

Si chiude con un'ammonizione il procedimento disciplinare a carico di Giampaolo Mazza per le dichiarazioni rese nei confronti del vice presidente della UEFA Michele Uva in occasione dell'assemblea federale di febbraio. La commissione disciplinare della Federcalcio Sammarinese ha sanzionato con l'ammonizione o deplorazione l'ex commissario tecnico, come previsto dal regolamento di disciplina.