Disegna la tua maglia del cuore per il Victor San Marino Bella iniziativa per far scegliere ai tifosi la terza divisa ufficiale dei biancoazzurri

Riccardo Giannini di Novafeltria (Rimini) e David Pellegrini di Ponte San Giovanni (Perugia) sono i vincitori di “Disegna la tua maglia del cuore per il Victor San Marino”, il concorso lanciato dal Victor San Marino e dal suo sponsor Aws Srl per far scegliere ai tifosi la terza divisa ufficiale dei biancazzurri militanti in Eccellenza. Il third kit, disegnato da Riccardo e David, verrà realizzato da Erreà Sport SpA nonché indossato da capitan Barone e compagni in una delle prossime partite di campionato. In bella evidenza sulla divisa comparirà il marchio di WorldFilia, piattaforma leader nazionale nel settore del web marketing. "Siamo due grandi appassionati di maglie da calcio degli anni '80 e '90. Nei tempi morti ci divertiamo a ideare e realizzare fantasy kit per le squadre italiane", ha commentato Riccardo Giannini. "Con i programmi di grafica possiamo sbizzarrirci – ha aggiunto David Pellegrini - e in questo caso abbiamo sviluppato un template partendo da una vecchia maglia indossata da Verona ed Empoli nella stagione 1996-1997, che metteva in evidenza lo stemma societario". "Siamo felici di aver vinto questo contest e ci piacerebbe vedere più attenzione, da parte delle società di calcio, sulle maglie: spesso vengono considerate belle delle maglie banali, che nascondono in realtà assoluta povertà di idee", hanno detto infine entrambi i vincitori del contest, i quali riceveranno presto dalla dirigenza biancazzurra l’abbonamento per assistere alle partite casalinghe e la maglia personalizzata.

