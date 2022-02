CAMPIONATO Docente-gol: la Folgore batte Faetano e nebbia Nella nebbia i giallorossoneri fanno festa con il secondo gol di Emilio Docente e riscavalcano proprio i gialloblu in classifica: a Montecchio termina 1-0 per i ragazzi di Omar Lepri.

Dalla fitta nebbia di Montecchio esce vincente la Folgore che riscatta la sconfitta contro il Cailungo e opera il controsorpasso in classifica ai danni di un Faetano che crea troppo poco per impensierire i campioni in carica. I giallorossoneri partono forte: Fatica sbaglia e manda in porta Docente che si fa ipnotizzare da Marino, bravo a rimanere in piedi e chiudere lo specchio. Dall’altra parte Fall recupera il pallone e serve Magno: il tiro - deviato - va fuori di un soffio. A metà del primo tempo l’episodio che sblocca e decide la partita: Fedeli scatta a centrocampo, l’arbitro lascia proseguire e il 10 serve Docente che, a porta sguarnita, non può sbagliare. La Folgore va in vantaggio e ci resterà fino alla fine mentre il Faetano protesta per un possibile fuorigioco. Gli uomini di Omar Lepri caricano a testa bassa: Fedeli apre per Garcia, cross basso e ancora Marino è superlativo ad ipnotizzare Docente da due passi.

Nella ripresa il Faetano di Girolomoni - sostituito in panchina da Gasperoni - prova ad alzare il baricentro ma non fa male. L’unica vera chance capita sui piedi di Mattia Giardi: la volèe del capitano gialloblù viene messa in corner da un attento Gueye. La palma di “man of the match” va a Marino: l’ex Reggina è ancora una volta attento e neutralizza il tentativo di Hirsch, liberatosi con una super giocata. Falciano passa di misura e riparte alla caccia dei play-off diretti mentre si interrompe a 4 la striscia di risultati utili consecutivi per la “sorpresa” Faetano.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: