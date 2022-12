MERCATO Docente saluta il Cosmos e torna al Cattolica L'attaccante classe '83 lascia dopo 11 presenze e 2 gol.

Emilio Docente lascia il Cosmos e passa al Cattolica, in Eccellenza. Un ritorno per l'attaccante classe '83, che ha già militato nei giallorossi, in Serie D, tra dicembre 2020 e dicembre 2021, per poi passare alla Folgore. In questo avvio di stagione col Cosmos, Docente ha totalizzato 11 presenze e 2 reti.

