Domagnano a valanga, ok La Fiorita e Folgore

Mattatore in casa giallorossa Bonetti, autore di una tripletta

25 ott 2025
Il Domagnano esagera e supera il Murata con un netto 6-0. Mattatore in casa giallorossa Bonetti, autore di una tripletta. Le altre reti sono di Santi, Buda e Sopranzi. Con questa vittoria il Domagnano sale a quota 14, a ridosso delle prime della classe. Un punto sopra, a 15, c'è la Folgore che batte 3-0 il Pennarossa. A 15 ci sarebbe anche La Fiorita, penalizzata di 5 punti e quindi a 10: i ragazzi di Stefano Ceci continuano la scalata verso le prime posizioni rifilando 3 reti alla Libertas: 3-1 il risultato finale.




