Domagnano ai playoff, Folgore fermata sul 2-2

All'ultima occasione per farsi artefice del proprio destino, il Domagnano risponde di carattere e si assicura lo spareggio col Tre Fiori, estromettendo il Cailungo dalla corsa playoff. Giallorossi due volte staccati da Badalassi ma sempre capaci di riprendere la Folgore, che col 2-2 gode così così. La X basta per strappare il terzo posto al Tre Penne, ma in questo modo la seconda piazza – e il doppio risultato a disposizione in un'eventuale semifinale – è definitivamente della Libertas.







Lepri giovedì ha la semifinale di Coppa con la Fiorita e fa ampio turnover, ma a Badalassi, in corsa per la palma di capocannoniere, non rinuncia. E fa bene, perché dopo 85” secondi il lancio di Nucci incanala il bomber tra De Luigi e Bonini, poi il pallonetto su Leardini fuori dai pali è una formalità. Dopo il vantaggio però la Folgore scala la marcia e il Domagnano, passato lo choc, prende campo. Il grosso passa per Alessandro Rossi: la sua torre per Ambrogetti è chiusa al dunque da Piscaglia, mentre quando Parma sfonda su Sottile non trova i tempi per il tap in. Sull'imbucata di Santucci invece s'inserisce in anticipo su Nanni, che lo stende in area: rigore, Cangini sul dischetto e di nuovo parità.

E la spinta non si ferma: prima del riposo Semprini alza in angolo il tentativo da lontano di Ambrogetti, al rientro invece Parma riceve da Santucci e va con un diagonale che è quasi assist per Alessandro Rossi. Ma proprio nel pieno del dominio Domagnano, la Folgore: Spighi salta Parma e serve Sottile, sulla cui sterzata Santucci abbocca per il secondo rigore di giornata. Qui tocca a Badalassi: 10° gol in cinque partite e 11° totale, il che, per ora, lo fa re dei bomber. Ma ancora non basta per far perdere lo spirito al Domagnano, che continua a spingere. Il meglio sul volante di Cangini a lanciare Alessandro Rossi, che davanti a Semprini però s'impappina e s'infrange sulla spazzata dal portiere. Spighi quasi la chiude tenendo su Averhoff e incrociando a lato di niente, così, subito dopo, c'è il contrappasso: Ghetti lancia, Nanni buca e l'appena entrato Angelini imbecca di prima per Alessandro Rossi, stavolta glaciale nel metterla in angolo basso. Playoff ritrovati e di nuovo a rischio quando Spighi arpiona in area il servizio di Dormi, Leardini però lo mura senza fallo e blinda i suoi nella post season.