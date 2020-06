CAMPIONATO Domagnano, Angelini: "Ripartenza? Un po' di paura c'è"

Condizionato da tanti infortuni, l'attaccante del Domagnano Nicolò Angelini non ha potuto rendere al meglio in questa stagione. Ora il possibile spareggio play-off contro il Pennarossa potrebbe essere una svolta fondamentale per lui e per i giallorossi allenati dal tecnico Paolo Cangini.

Nel video l'intervista.

