TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:47 Consiglio Grande e Generale: lunedì riprende il confronto sulla riforma IGR 19:02 Malgrati: "Stiamo crescendo". Battisti: "adesso ci vuole grande umiltà" 18:43 Domagnano-Cailungo, Mezzadri e Bua: "Risultato troppo pesante, penalizzati dagli episodi" 18:40 Domagnano-Cailungo, Fusco e Bonetti in coro: "Stiamo facendo bene, non vogliamo fermarci" 18:34 Venezuela: portaerei USA Ford verso i Caraibi. Alta tensione a Caracas 18:23 Il Domagnano non si ferma: 3-0 al Cailungo 18:05 Appartamento in fiamme a Fiorentino, incendio domato nella notte 17:25 Sinner vince a Parigi e torna n. 1 al mondo 17:09 Il Domagnano corre: 3-0 al Cailungo. Pennarossa in zona playoff 17:03 Il calcio piange Giovanni Galeone
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio Samm.

Domagnano-Cailungo, Fusco e Bonetti in coro: "Stiamo facendo bene, non vogliamo fermarci"

2 nov 2025
Intervista a Mattia Fusco e Matthias Bonetti, autori delle 3 reti che hanno regalato il successo al Domagnano
Intervista a Mattia Fusco e Matthias Bonetti, autori delle 3 reti che hanno regalato il successo al Domagnano

Protagonisti di giornata Mattia Fusco e Matthias Bonetti, autori delle 3 reti che hanno regalato il successo al Domagnano.

"Bella soddisfazione segnare il 2-0" - ammette Fusco - "anche perché era un momento difficile per la squadra, stavamo soffrendo abbastanza, loro sono stati per 70-80 minuti una grande squadra perché ci venivano a prendere molto alti, facevamo fatica a uscire e quindi quel 2-0 lì ci ha un po' sollevato. Stiamo facendo molto bene, siamo contenti. È un campionato difficile perché rimanere con le squadre di vertice non è facile e adesso abbiamo un'altra sfida importantissima domenica col Tre Penne e dobbiamo fare il massimo per continuare a rimanere lassù"

Tripletta al Murata, doppietta al Cailungo. Continua il "magic moment" di Bonetti: "E' stata una partita difficile, abbiamo fatto gol subito, poi dopo abbiamo sofferto molto, abbiamo lottato di squadra e alla fine sono venuti i gol ed è venuto il risultato. Stiamo andando benissimo, meglio di così era difficile di immaginarsi prima di iniziare la stagione e speriamo di andare avanti. Secondo me c'è un bel gruppo, siamo un'ottima squadra e diamo il massimo".






Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio Samm.