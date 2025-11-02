CAMPIONATO SAMMARINESE Domagnano-Cailungo, Fusco e Bonetti in coro: "Stiamo facendo bene, non vogliamo fermarci"

Protagonisti di giornata Mattia Fusco e Matthias Bonetti, autori delle 3 reti che hanno regalato il successo al Domagnano.

"Bella soddisfazione segnare il 2-0" - ammette Fusco - "anche perché era un momento difficile per la squadra, stavamo soffrendo abbastanza, loro sono stati per 70-80 minuti una grande squadra perché ci venivano a prendere molto alti, facevamo fatica a uscire e quindi quel 2-0 lì ci ha un po' sollevato. Stiamo facendo molto bene, siamo contenti. È un campionato difficile perché rimanere con le squadre di vertice non è facile e adesso abbiamo un'altra sfida importantissima domenica col Tre Penne e dobbiamo fare il massimo per continuare a rimanere lassù"

Tripletta al Murata, doppietta al Cailungo. Continua il "magic moment" di Bonetti: "E' stata una partita difficile, abbiamo fatto gol subito, poi dopo abbiamo sofferto molto, abbiamo lottato di squadra e alla fine sono venuti i gol ed è venuto il risultato. Stiamo andando benissimo, meglio di così era difficile di immaginarsi prima di iniziare la stagione e speriamo di andare avanti. Secondo me c'è un bel gruppo, siamo un'ottima squadra e diamo il massimo".

