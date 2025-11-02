CAMPIONATO SAMMARINESE Domagnano-Cailungo, Mezzadri e Bua: "Risultato troppo pesante, penalizzati dagli episodi"

C'è rammarico per il risultato in casa Cailungo, come testimoniato dalle parole di Riccardo Mezzadri e Antonio Bua.

"Siamo stati in partita per gran parte del tempo" - dice Mezzadri - "devo fare complimenti al Domagnano perché si sta dimostrando una bella realtà quest'anno. Sono partiti molto bene, continuano a essere molto difficili da affrontare. Nonostante questo c'è sicuramente un'ottima prestazione da parte nostra. Dobbiamo crescere ancora perché se si concede qualcosina purtroppo la si paga. Testa bassa e lavorare. Ai ragazzi non posso dire niente perché anche nel secondo tempo hanno fatto diverse ripartenze dopo il gran gol di Fusco che sinceramente taglierebbe le gambe un po' a tutti. C'è da lavorare, rimanere positivi, continuare a fare quello che stiamo facendo e cercare di far girare dalla nostra parte qualche episodio. Purtroppo anche oggi un paio di episodi ci sono andati contro"

"Risultato fin troppo pesante per la prestazione che comunque la squadra ha avuto, è rimasto in bilico per 70 minuti" - afferma Bua - "C'è stata un'occasione dubbia che poteva riaprire la partita, l'arbitro ha visto diversamente. Io da protagonista ho visto il fallo, secondo me era rigore. Le decisioni arbitrali non le possiamo contestare, l'errore umano. Niente, è andata così: ora testa bassa e lavorare".

