Domagnano-Cangini è fatta, Bangoura via dalla Virtus

Nuovo acquisto per il Domagnano che si è assicurato le prestazioni di Alessio Cangini, classe '91 dal Fya Riccione. Il prossimo anno non farà parte della Virtus, invece, Ismael Bangoura. Ex Napoli, Cesena e San Marino Calcio, il centrocampista guineano ha giocato solo poche partite a cavallo tra gennaio e febbraio con la maglia neroverde.



