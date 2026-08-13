CAMPIONATO SAMMARINESE Domagnano, cresce l’attesa per l’esordio: "Possiamo stare in alto" Fiducia nelle parole del difensore Samuele Marconi: “È un buon gruppo che può dare tante soddisfazioni”. L’obiettivo resta l’Europa

Domagnano, cresce l’attesa per l’esordio: "Possiamo stare in alto".

Prosegue la preparazione del Domagnano in vista della stagione 2026/27 e cresce l’attesa per l’esordio del 28 agosto contro il Cailungo. Il gruppo guidato da Amati sta lavorando per integrare i nuovi acquisti con i confermati della passata stagione. “Secondo me è un buon gruppo, che può dare tante soddisfazioni quest’anno”, afferma il difensore Samuele Marconi. Alte anche le aspettative dopo l’ottima scorsa stagione: “L’anno scorso abbiamo usato molto il fattore sorpresa, siamo stati la squadra rivelazione, ma io credo che quest’anno non ci sarà nessuna rivelazione, saremo una delle squadre lì in alto”. L’obiettivo resta anche l’Europa: “L’anno scorso per poco non ce l’abbiamo fatta e ci è rimasta un po’ qui”. Fiducia anche nelle parole di Giacomo Buda: “Forse possiamo aggiungerci anche noi” tra le big del campionato. “Ripetersi non sarà facile ma abbiamo tutte le carte in regola per farlo”.

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