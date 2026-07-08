Domagnano, ecco Ambrosini e Valentini. Quattro innesti per il Murata, la JD conferma l'attacco in blocco

Primi due colpi per il Domagnano, che pesca esperienza dal Cosmos e freschezza dal Pietracuta. In giallorosso arrivano l'attaccante Alex Ambrosini, classe 1986, reduce da due stagioni e mezza sul Titano, e il difensore della Nazionale sammarinese Giacomo Valentini, 25 anni, giocatore che Manuel Amati ha già allenato alla Juvenes Dogana. Contestualmente, il club ha annunciato sette addii: dopo Matthias Bonetti, salutano anche Pietro Mengucci (ieri in campo in Champions League con il Tre Fiori), Mattia Amati, Giacomo Greco, Manuel Maggioli, Pietro Sopranzi, Tommaso Famiglietti e Mattia Ventrucci.

Secondo round di innesti per il Murata, che punta ancora sui giovani e annuncia, anche in questo caso, quattro nuovi acquisti contemporaneamente. Sono Gianmarco Ceccaroni, difensore classe 2007 dalla Sammaurese, Leonardo Lombardi, classe 2008, difensore dalle giovanili del San Marino, Alessandro Sacchini, centrocampista classe 2004, dal Sant'Ermete, e il centrocampista Cristian Scarcella, classe 2004.

Infine, la Juvenes Dogana ha confermato quasi in blocco il proprio reparto offensivo. Resteranno a Serravalle anche per il prossimo anno Luca Cecchetti, Gianluca Benedetti, Mattia Aprea, Nicolò Amadori e Andrea Comuniello.











