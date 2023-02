Simone Amadori non è più l'allenatore del Domagnano. Il tecnico è stato esonerato dopo lo 0-0 di ieri sera contro il Fiorentino. Al momento i giallorossi si trovano all'ultimo posto in classifica con 14 punti – gli stessi del Murata – e a -2 dall'undicesima posizione che rappresenta gli spareggi play-off nel campionato sammarinese. Nei prossimi giorni verrà comunicato il nome del nuovo allenatore.