Domagnano-Faetano, Bonetti: "Pomeriggio speciale", Zonzini: "Obiettivo post season"

Tre goal per tre punti. È stato un pomeriggio fantastico per Matthias Bonetti, capocannoniere del Campionato sammarinese con 12 reti, che, grazie a una tripletta e in collaborazione con Nicola Ferraro, ha portato alla vittoria il Domagnano contro il Faetano. "Abbiamo iniziato bene - commenta -, poi, dopo il goal del 2-1 loro è stata tosta, si è un po' complicata la partita, ma alla fine abbiamo trovato le reti decisive".

Stai segnando veramente tanto quest'anno e il Domagnano è una squadra che gira, davanti e anche dietro...

"Sì, siamo uno dei migliori attacchi e la miglior difesa. Stiamo andando benissimo perché segniamo, siamo compatti e prendiamo pochi goal e stiamo andando bene".

Quindi vi sentite di avere tutto il diritto di stare là in cima...

"Al momento, per quello che abbiamo fatto, sì. Adesso bisogna andare avanti così".

Per il Faetano, capitan Kevin Zonzini ammette che la squadra sapesse che si sarebbe trovata contro "una partita molto, perché loro sono forse la squadra più in forma in questo momento", ma sottolinea positivamente il cambio di atteggiamento dei gialloblù nel secondo tempo: "Abbiamo cambiato qualcosa, siamo entrati bene, forse abbiamo sfruttato un loro momento di difficoltà. Ci abbiamo provato, abbiamo fatto goal, stavamo per fare il 2-2, ma poi c'è solo da fare i complimenti al Domagnano per la loro bravura".

È un Faetano che comunque, pur avendo cambiato tanto dentro e fuori dal campo, è ancora ampiamente in lotta per la zona a turno preliminare...

"Sicuramente sì, è il nostro obiettivo minimo, quindi ce la metteremo tutta da qui alla fine della stagione per ottenerlo e poi arrivare il più avanti possibile".







