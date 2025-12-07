Domagnano-Faetano, le parole di Amati e Sperindio

Tanta soddisfazione, ma anche cautela, realismo e voglia di fare un passo alla volta. Questo è l'umore in casa del Domagnano, sorpresa dell'anno, che gioca benissimo e viaggia in terza posizione a soli tre punti dalla vetta, con il secondo miglior attacco, la miglior difesa e il capocannoniere del Campionato sammarinese. A spiegarlo è l'allenatore Manuel Amati che, quando gli si chiede se i giallorossi possano lottare per il titolo, risponde ridendo: "Non avrei voluto questa domanda. Continuiamo a divertirci partita per partita. D'altra parte non c'è tempo di festeggiare la vittoria di oggi che già occorre pensare a un avversario di livello come La Fiorita. Quindi, adesso, non è il caso di fare pensieri a lungo termine. Cerchiamo di chiudere questa prima parte di campionato nel migliore dei modi, provando anche a utilizzare tanto i giocatori e le opportunità che ci danno. Però ci fa piacere sapere che da inizio campionato siamo sempre stati fra le prime cinque. Quello è un bel dato, che ci piacerebbe mantenere a lungo".

Venendo alla partita con il Faetano: un primo tempo dominato, ma nel secondo un po' vi siete fatti sorprendere dal loro rientro in campo...

"E dire che avevamo pronosticato a fine primo tempo che potesse cambiare la pressione avversaria. Nel primo è stata piuttosto bassa come pressione, anche sul 2-0 non si sono scoperte le due linee basse del Faetano, mentre nel corso del secondo si sono alzate e ci hanno messo un po' in difficoltà. La partita si è sporcata. Su quello non siamo stati troppo bravi a proporre il gioco che avevamo fatto tanto bene nel primo tempo, con gli spazi ridotti abbiamo fatto più fatica. Quindi dobbiamo cercare di lavorare meglio su quel fattore, ma poi siamo stati molto bravi alla fine a rimetterla in piedi".

Realismo anche in casa Faetano, quello che fa capire di fronte ci fosse un avversario fortissimo, ma anche che, al di là del risultato, ci sia un buon secondo tempo da cui ripartire: "Nella ripresa è cambiato l'atteggiamento, siamo ripartiti bene - commenta l'allenatore, Floriano Sperindio -. Credo che per 35 minuti la partita l'abbiamo fatta solo noi. Abbiamo avuto diverse occasioni per fare il due pari, poi alla fine abbiamo preso il terzo gol che ci ha un po' tagliato le gambe. Sulle seconde palle abbiamo perso un sacco di contrasti, di duelli, uno contro uno. Però abbiamo avuto anche nel primo tempo, nonostante la difficoltà, un paio di occasioni di ripartenza. Abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio che poteva essere decisivo".

È un Faetano che comunque ha le carte per lottare almeno per la zona turno preliminare?

"La reazione nel secondo tempo c'è stata. Abbiamo fatto una buona gara contro una squadra che è imbattuta da settembre".







