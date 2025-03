Domagnano-Faetano, Ricchiuti: "È un buon momento, giochiamo sempre per vincere"

La soddisfazione di Adrian Ricchiuti

Una vittoria che testimonia il buon momento di forma del Faetano, per la soddisfazione del tecnico Adrian Ricchiuti.

"È stato un primo tempo mediocre, nel secondo tempo abbiamo fatto meglio e la potevamo chiudere prima. Davanti avevamo il Domagnano, che è una squadra come noi, quindi c'è stato da soffrire. Il bello del calcio è sempre andare a cercare la vittoria. L'ho detto la settimana scorsa, quando prendevo sette gol ero contento, perché sono venuto qua a cercare di vincere le partite e non accontentarmi. Questo vuol dire che la squadra gioca sempre per andare a vincere. Poi è normale, quando trovi delle squadre più attrezzate puoi anche prendere cinque o sei gol, ma questo non cambierà mai la mia idea di giocare. La società mi ha chiesto di quantomeno non arrivare in nelle zone basse della classifica. Io credo che lavorando si può sempre raggiungere il massimo e questo è il frutto del lavoro di ogni settimana. Adesso è un periodo buono, ci sarà un momento in cui arriveranno delle sconfitte, però l'importante è mai abbattersi e andare sempre avanti".