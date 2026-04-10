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Domagnano. Gozzi: "Siamo in ripresa. Difensore centrale? È un ruolo nato per gioco, ma che mi piace..."

La squadra punta a mantenere il sesto posto in classifica finale: "Vediamo giornata per giornata quello che accade"

di Alessandro Ciacci
10 apr 2026

Ospite di "Telestadio" il difensore del Domagnano Enrico Gozzi che ha analizzato l'attuale momento e, più in generale, la stagione dei giallorossi: "Sicuramente ci siamo ripresi dopo un inizio di seconda parte di stagione un po' al di sotto di quello che anche noi stessi ci aspettavamo. Ci siamo ripresi e vogliamo continuare così fino alla fine"

Ora mancano tre giornate alla fine per mantenere quel sesto posto che sarebbe ottimo nella griglia dei play-off. È questo l'obiettivo? "Sì, assolutamente. Noi guardiamo giornata per giornata. Guardiamo sia quelle che arrivano da sotto, buttando un occhio almeno personalmente anche a quelle due che ci sono sopra,la distanza è la stessa più o meno. Quindi vediamo giornata per giornata quello che accade"

E a questo punto nel weekend c'è una partita a non sbagliare, guardando a quelle sopra, perché si affronta La Fiorita... "Sì, sicuramente affrontiamo una di quelle squadre attrezzate per posti anche più in alto, forse in campionato. E proveremo a fare del nostro meglio"

Tra l'altro in questa stagione Amati ti ha cambiato il ruolo. Ti ha arretrato da centrocampista a difensore con ottimi risultati. Come ti trovi? "All'inizio è partito quasi per gioco in un allenamento, poi due allenamenti, poi un amichevole e alla fine per tutta la stagione. Devo dire che mi sto trovando anche meglio di quanto potessi immaginare, quindi penso che continuerò così anche da ora in avanti."





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