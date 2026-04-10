CAMPIONATO SAMMARINESE Domagnano. Gozzi: "Siamo in ripresa. Difensore centrale? È un ruolo nato per gioco, ma che mi piace..." La squadra punta a mantenere il sesto posto in classifica finale: "Vediamo giornata per giornata quello che accade"

Ospite di "Telestadio" il difensore del Domagnano Enrico Gozzi che ha analizzato l'attuale momento e, più in generale, la stagione dei giallorossi: "Sicuramente ci siamo ripresi dopo un inizio di seconda parte di stagione un po' al di sotto di quello che anche noi stessi ci aspettavamo. Ci siamo ripresi e vogliamo continuare così fino alla fine"

Ora mancano tre giornate alla fine per mantenere quel sesto posto che sarebbe ottimo nella griglia dei play-off. È questo l'obiettivo? "Sì, assolutamente. Noi guardiamo giornata per giornata. Guardiamo sia quelle che arrivano da sotto, buttando un occhio almeno personalmente anche a quelle due che ci sono sopra,la distanza è la stessa più o meno. Quindi vediamo giornata per giornata quello che accade"

E a questo punto nel weekend c'è una partita a non sbagliare, guardando a quelle sopra, perché si affronta La Fiorita... "Sì, sicuramente affrontiamo una di quelle squadre attrezzate per posti anche più in alto, forse in campionato. E proveremo a fare del nostro meglio"

Tra l'altro in questa stagione Amati ti ha cambiato il ruolo. Ti ha arretrato da centrocampista a difensore con ottimi risultati. Come ti trovi? "All'inizio è partito quasi per gioco in un allenamento, poi due allenamenti, poi un amichevole e alla fine per tutta la stagione. Devo dire che mi sto trovando anche meglio di quanto potessi immaginare, quindi penso che continuerò così anche da ora in avanti."

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