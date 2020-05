CAMPIONATO Domagnano, Moretti: "Le possibilità di riprendere sono remote"

Tra le squadre più interessante ad un'eventuale ripresa del campionato sammarinese c'è sicuramente il Domagnano. La formazione giallorossa, in caso di ritorno in campo, sarebbe chiamata allo spareggio play-off contro il Pennarossa per assicurarsi l'ottavo ed ultimo posto della post-season. Il Domagnano, che nel corso della stagione ha vissuto l'avvicendamento in panchina da Oscar Lasagni a Paolo Cangini. è attualmente terzo nel Q2 con 10 punti conquistati e soprattutto solo 6 gol subiti, seconda miglior difesa dell'intero campionato alle spalle della Folgore.

Nonostante questo, il Domagnano sarebbe d'accordo su una sospensione definitiva della stagione, come ribadito anche dal direttore sportivo Lorenzo Moretti. Nel video l'intervista.



