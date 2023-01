Doppio rinforzo per il Domagnano che prende il centrocampista Alessio Cangini dalla Folgore e il terzino Filippo Baffoni dalla Polisportiva Stella, Girone E di Promozione. Per Cangini, che sin qui ha giocato 11 partite con la squadra di Falciano, si tratta di un ritorno in giallorosso, dove ha militato nella stagione '20-'21 con 16 presenze e 3 reti. Ritorno, ma qui si parla di campionato sammarinese, anche per Baffoni, che nel '18-'19 militò nel San Giovanni.