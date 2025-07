MERCATO Domagnano, presi i portieri Papi, Maggioli e Gregori I giallorossi rinnovano in toto il reparto.

Domagnano, presi i portieri Papi, Maggioli e Gregori.

Il Domagnano rinnova in toto il reparto portieri che nella prossima stagione sarà composto da Filippo Papi, Alessandro Maggioli e Andrea Gregori. Papi, classe 2003, viene dalla Savignanese, con cui ha disputato l'ultimo campionato di Promozione. Maggioli, classe '21, viene dall'All Star Riccione, formazione del campionato amatori UISP. Gregori, classe '87, è reduce da un'annata col Sant'Ermete in Prima Categoria e a San Marino ha già vestito la maglia del Cosmos.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: