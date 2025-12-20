TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:33 Pietracuta - Ars et Labor, Cevoli: "Peccato, ma abbiamo dato il massimo" 19:11 Pietracuta, niente bis: in Coppa Italia passa l'Ars et Labor 19:06 La storia di Gerard: dalla Spagna al giro dell'Europa, passando per San Marino 19:02 Presentato il libro "The Dorian" del sammarinese Luca Giacobbi e Lorenzo Tempesta 18:53 Via libera della commissione Bilancio alla manovra. Scontro sull'emendamento sul condono 18:36 Domagnano-San Giovanni, Babboni: "Bravi a crederci fino all'ultimo". Giambalvo: "Ci teniamo la prestazione" 18:33 Domagnano-San Giovanni: le parole di Amati e Tognacci 18:03 Il Domagnano riacciuffa il San Giovanni nella nebbia: termina 1-1 17:46 Usot: ristoranti verso il soldout per il pranzo di natale e cenone del 31 dicembre 17:44 Associazione Ue, Beccari: "Un punto di svolta la presa di posizione sul cambio di competenza"
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio Samm.

Domagnano-San Giovanni, Babboni: "Bravi a crederci fino all'ultimo". Giambalvo: "Ci teniamo la prestazione"

20 dic 2025
Le interviste a Daniele Babboni e Alessandro Giambalvo
Le interviste a Daniele Babboni e Alessandro Giambalvo

Nella fitta nebbia di Montecchio è sbucato - dal nulla - l'attaccante Daniele Babboni, che ha regalato al Domagnano un punto pesante per come s'era messa la partita: "E' arrivata una palla laterale, un bel cross di Santi che ha superato il loro difensore e io ho messo giù la testa, ho colpito la palla ed è entrata in porta. Stiamo trovando la via del gol negli ultimi minuti e questo può essere un sintomo di crederci ed essere dentro la partita fino in fondo. Penso che oggi fosse importante non perdere se non si riusciva a vincere"

Si tiene l'ottima prestazione, fatta di grinta e cattiveria, il difensore del San Giovanni Alessandro Giambalvo: "Sicuramente abbiamo cercato di fare un'ottima partita e purtroppo pareggiare così alla fine fa un po' male. Però ci rimane almeno la prestazione per quello che abbiamo visto in campo, perché si è visto poco, però almeno quella ce la portiamo a casa.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio Samm.