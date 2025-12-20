CAMPIONATO SAMMARINESE Domagnano-San Giovanni, Babboni: "Bravi a crederci fino all'ultimo". Giambalvo: "Ci teniamo la prestazione"

Nella fitta nebbia di Montecchio è sbucato - dal nulla - l'attaccante Daniele Babboni, che ha regalato al Domagnano un punto pesante per come s'era messa la partita: "E' arrivata una palla laterale, un bel cross di Santi che ha superato il loro difensore e io ho messo giù la testa, ho colpito la palla ed è entrata in porta. Stiamo trovando la via del gol negli ultimi minuti e questo può essere un sintomo di crederci ed essere dentro la partita fino in fondo. Penso che oggi fosse importante non perdere se non si riusciva a vincere"

Si tiene l'ottima prestazione, fatta di grinta e cattiveria, il difensore del San Giovanni Alessandro Giambalvo: "Sicuramente abbiamo cercato di fare un'ottima partita e purtroppo pareggiare così alla fine fa un po' male. Però ci rimane almeno la prestazione per quello che abbiamo visto in campo, perché si è visto poco, però almeno quella ce la portiamo a casa.

