CAMPIONATO SAMMARINESE Domagnano-San Giovanni: le parole di Amati e Tognacci

Un altro gol allo scadere segnato dal Domagnano, un altro gol che vale punti. Queste le parole del tecnico Manuel Amati: "Sicuramente questa è una dote che ci sta accompagnando, specie in queste ultime 3-4 partite ed è una buona dote visto che ha portato punti e non sono stati gol inutili diciamo, anzi determinanti a fine di risultato. Ovvio che rimane il rammarico di non aver potuto giocare una partita sui binari che a noi piacciono di più come gusto, come caratteristiche. È una partita in cui insomma si faceva fatica a vedere a 15-20 metri. Io personalmente penso di aver visto il 20-30% della partita. Abbiamo provato ad agire sui cambi giocatori, sui cambi moduli un po' quasi ad intuito sperando di capire quello che poteva essere utile. Peccato dai, un bocconcino metà dolce e metà amaro in vista di queste feste perché è vero che abbiamo messo in piedi una partita all'ultimo secondo però è anche vero che non siamo riusciti a giocarla come avremmo voluto, come l'abbiamo preparata e quindi questo è stato un po' limitante. Però voglio fare un plauso anche al San Giovanni e a mister Tognacci perché comunque sono dimostrati una squadra per niente demoralizzata dalla classifica, una squadra comunque sempre ostile da affrontare"

Rammarico in casa San Giovanni, come testimoniato dall'allenatore rossonero Marco Tognacci: "Ci dobbiamo leccare le fiorite ancora una volta. Sicuramente un po' di demerito anche nostro perché abbiamo avuto due o tre occasioni per chiuderla e poi sai dentro una partita può succedere di tutto se la tieni viva. Abbiamo avuto due occasioni proprio davanti alla porta 4 o 5 minuti prima e quindi quando non la chiudi poi dopo è fatica. Non so neanche bene cosa sia successo nell'ultima occasione dove hanno pareggiato"

