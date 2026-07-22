CALCIOMERCATO Domagnano, sette colpi per rafforzare tutti i reparti I giallorossi annunciano in una volta sola una buona fetta della nuova rosa: un portiere, due difensori, due centrocampisti e due ali

Domagnano, sette colpi per rafforzare tutti i reparti.

Il Domagnano annuncia sette colpi tutti insieme, per rafforzare tutti i reparti. In porta ecco il classe 2003 Raffaele Bracconi, con esperienze nel Murata e nella Folgore. Per la difesa ci sono due innesti: Giammaria Rigoni, dalla Libertas, e Leone Betti, terzino sinistro classe 2007, dalla juniores del San Marino.

Due nuovi volti per ciascun reparto anche a centrocampo e in difesa. In mediana arrivano Alex Toccaceli, 24 anni, da La Fiorita, e il 19enne Nicola Bonetti, fratello di Matthias, lo scorso anno capocannoniere col Domagnano e ora passato proprio a Montegiardino. Infine, in avanti, ecco due nuovi esterni offensivi: Riccardo Michelucci, ala classe 2003 dal Cailungo, e Simone Menini, ala classe 2007, cresciuto nel San Marino.

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