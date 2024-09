CAMPIONATO SAMMARINESE Domagnano-Virtus, Buonocunto: "Dobbiamo alzare l'asticella". Gregori: "Siamo sulla buona strada"

Per il momento la Virtus si sta affidando a Ivan Buonocunto: 3 reti in campionato dei neroverdi, tutti del fantasista. Sentiamolo, così come l'attaccante del Domagnano Emanuele Gregori.

