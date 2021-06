Terzo e ultimo impegno ravvicinato per la Nazionale che domani alle 18 al San Marino Stadium e in diretta su Rtv affronterà l'Italia Under 20 di Alberto Bollini. Franco Varrella ha convocato 23 giocatori, tra i quali ritornano anche Elia Benedettini e Filippo Berardi, assenti a Pristina per infortunio. Come in occasione delle finali di Coppa Titano e Campionato Sammarinese sarà consentito l'accesso agli spettatori con un tetto massimo di 400 persone.