NAZIONALE Domani l'amichevole contro l'Italia Under 20 Alle 18 in diretta su San Marino Rtv

Il gol di David Tomassini al Kosovo non è solo sullo sfondo della terza amichevole consecutiva, ma è nella storia di questa Nazionale. Che sta, un passo alla volta, acquisendo sicurezza, consapevolezza, spirito per poter agganciare il treno di chi qualche partita se la può anche giocare. Intanto la stima reciproca e i buoni rapporti con l'Italia portano domani alle 18 allo Stadium l'Under 20 di Alberto Bollini. Una scelta, quella degli azzurri, fatta perché giocare contro le squadre di Franco Varrella (a prescindere dal livello tecnico) è sempre allenante specie per una selezione giovane.

Il CT sammarinese ha convocato 23 giocatori e nella lista tornano anche tre titolari come Filippo Berardi, Elia Benedettini e Christian Brolli. Il primo, causa infortunio al piede, ha saltato Cagliari e Pristina, il portiere non è andato in Kosovo come il difensore rimasto in Repubblica per impegni di lavoro. Terzo match in dieci giorni, in più a fine stagione, sicuramente non è la programmazione di chi vuole far figura. Il rischio che la benzina sia poca è elevato, ma calcolato da uno staff che ha capito come dal punto di visto tecnico e tattico la squadra sa ormai giocare con personalità e che quei black out con rischi annessi di goleada sono da imputare essenzialmente alla condizione fisica non sempre ottimale. Abituarsi a giocare spesso e con avversari di grande livello è dunque un altro gradino verso il cielo. Da guardare allo Stadium dove possono entrare fino a 400 spettatori o in diretta su San Marino Rtv. In ogni caso nessuno si aspetti una scampagnata. Per Varrella non esistono amichevoli.

