Domani sera la sfida con la Russia

Domani sera al San Marino Stadium, con inizio alle 20.45, si gioca San Marino - Russia. La Nazionale guidata dal Commissario Tecnico Stanislav Čerčesov si è allenata a mezzogiorno sul terreno dello Stadium. Orario insolito per la rifinitura di una squadra che nonostante la sconfitta di sabato contro il Belgio ha già ottenuto la qualificazione alla fase finale dei campionato. Tra i convocati anche l'attaccante dello Zenit San Pietroburgo, Dzyuba, che nella gara di andata ha realizzato 4 reti e il fantasista del Monaco, Golovin. A dirigere la sfida tra San Marino e Russia sarà l'islandese Arnason, gara che potrete seguire in diretta su Radio San Marino Classic mentre alle 22.35, approfondimento su San Marino RTV con immagini, gol e interviste in diretta dal San Marin Stadium.