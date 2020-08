EUROPA LEAGUE Domani Tre Penne e La Fiorita conosceranno i propri avversari

Domani Tre Penne e La Fiorita conosceranno i propri avversari.

E sempre a Nyon domani alle 13 è in programma il sorteggio di Europa League. Tre Penne e La Fiorita conosceranno i rispettivi avversari e anche la sede del loro impegno. Le due squadre, proprio in preparazione all'Europa League, si affronteranno domani in amichevole alle 17,30 a Domagnano.



I più letti della settimana: