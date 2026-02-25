Donne, SM Academy rimontata dalla Res Donna Roma: 2-2

È un 2-2 utile e amaro quello della San Marino Academy contro la Res Donna Roma: già sul doppio vantaggio al quarto d'ora, nel finale le titane vengono riprese dalle avversarie che così evitano il 3° ko in fila. In compenso, le biancazzurre fanno un altro passo verso la salvezza, salendo a +10 dal Venezia e dalla zona retrocessione.

L'allungo Academy arriva in 120”: pessima costruzione dal basso della Res, Taborda tocca centralmente e regala a Lamti la stoccata che la sblocca. E subito dopo c'è il bis di Iardino, fiondatasi per la deviazione vincente sul corner di Giuliani. E un altro appoggio errato, stavolta di Simeone, incanala Iardino verso la doppietta, negatale dai guanti di Merolla.

Niente colpo di grazia e Roma che inizia a farsi pericolosa, dalla distanza: Limardi respinge Palombi ma potrebbe poco nulla quando Martinovic devia di testa il tiro di Ikeguchi, per sua fortuna però la palla va fuori. L'inerzia è cambiata e la ripresa vede ancora le romane in spinta, con Palombi murata in area da Casadei e Congia.

Palombi che poi sarà l'artefice della rimonta: al 71° accorcia con un tocco sotto a scavalcare Limardi, poi, all'87°, batte dalla bandierina per l'appena entrata Varriale, che prende il tempo a Congia e stacca per il pareggio. E in quel poco che manca la Res quasi va a vincerla: punizione da lontano appena alta della stessa Varriale e tentativo da fuori di Ikeguchi, Limardi para e nel prosieguo c'è un contatto in area, sul quale l'arbitro non ravvisa falli.







