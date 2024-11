MONDIALI 2026 Dopo l'impresa in Nations League, San Marino sogna i mondiali 2026 Con la promozione in serie C di Nations League, la squadra di Roberto Cevoli potrebbe qualificarsi anche per i play off dei mondiali.

L'eccezionale risultato conquistato in Nations League, apre a uno scenario incredibile per il calcio di San Marino. Un'ipotesi straordinaria che al solo pensiero fa girare la testa. La nazionale di Roberto Cevoli è tra le 14 vincitrici dei gironi di Nations League, insieme a Francia, Spagna e Germania, giusto per citarne alcune. Il regolamento non lo esclude, anzi conferma quello che sarebbe impensabile da scrivere: San Marino potrebbe giocare i play off per i Mondiali 2026.

Il prossimo 13 dicembre nella sede della FIFA a Zurigo saranno sorteggiati i 12 gironi di qualificazione. L'Europa ha a disposizioni 16 posti per la fase finale in Canada, Messico e Stati Uniti. Il regolamento prevede l’accesso diretto ai mondiali per le 12 vincitrici dei gironi, mentre le ultime quattro squadre saranno decise attraverso i playoff.

Agli spareggi, previsti per marzo 2026, parteciperanno in totale 16 squadre: le 12 seconde classificate nei gironi di qualificazione e le 4 migliori vincitrici dei gironi di Nations League tra le nazionali che non si siano classificate nei primi due posti nei gironi di qualificazione per il mondiale. Questo significa che se almeno 10 delle 14 vincitrici dei gironi di Nations League arriveranno prima o seconda nei gruppi di qualificazione al mondiale, San Marino potrà partecipare ai play off grazie al risultato ottenuto in Nations League, accedendo alla semifinale play off di marzo 2026.

Uno scenario non poi così impossibile considerando quali sono le 14 squadre vincitrici dei gruppi di Nations League. Nazionali di assoluto valore che al sorteggio di Zurigo saranno teste di serie, come Spagna, Germania, Francia, Inghilterra e Portogallo o per lo più di seconda fascia e candidate almeno al posto per i play off come Svezia, Norvegia e Turchia.

A marzo 2025 inizieranno le qualificazioni e oltre a tifare per la squadra di Roberto Cevoli, sarà di certo importante farlo anche per chi potrebbe aprire le porte dei play off ai Titani.

Queste le squadre prime dei gironi di Nations League:

Lega A: Spagna, Portogallo, Germania, Francia

Lega B: Inghilterra, Norvegia, Galles, Repubblica Ceca,

Lega C: Macedonia del Nord, Romania, Svezia, Irlanda del Nord

Lega D: Moldavia, San Marino

