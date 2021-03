Dopo la Coppa, torna il Campionato

Dopo la Coppa Titano, si torna in campo con il programma della nona giornata di Campionato Sammarinese. Tre Penne-La Fiorita è il big match della giornata per la parte alta della classifica. Nella ricorsa ai play off fondamentale la partita di Acquaviva tra Murata e Libertas con la squadra di Borgo, seconda ma con il turno di riposo ancora da osservare. Per i bianconeri partita decisiva per poter puntare a una delle quattro posizioni che permettono di saltare il primo turno play off. Si giocano anche Cosmos-Virtus a Fiorentino e Tre Fiori-Juvenes/Dogana a Domagnano. I posticipi della domenica: San Giovanni-Fiorentino a Fiorentino, Faetano-Cailungo a Domagnano, Domagnano-Pennarossa a Montecchio. Riposa la Folgore.