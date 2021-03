Dopo la Coppa, torna il Campionato

Dopo la Coppa, torna il Campionato.

Dopo la Coppa Titano, si torna in campo con il programma della nona giornata di Campionato Sammarinese. Tre Penne-La Fiorita è il big match della giornata per la parte alta della classifica. Nella ricorsa ai play off fondamentale la partita di Acquaviva tra Murata e Libertas con la squadra di Borgo, seconda ma con il turno di riposo ancora da osservare. Per i bianconeri partita decisiva per poter puntare a una delle quattro posizioni che permettono di saltare il primo turno play off. Si giocano anche Cosmos-Virtus a Fiorentino e Tre Fiori-Juvenes/Dogana a Domagnano. I posticipi della domenica: San Giovanni-Fiorentino a Fiorentino, Faetano-Cailungo a Domagnano, Domagnano-Pennarossa a Montecchio. Riposa la Folgore.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: