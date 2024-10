CAMPIONATO Dopo le Nazionali torna il Campionato Questa sera due anticipi, domani Tre Fiori - Fiorentino con diretta su San Marino RTV alle 15.

Archiviati gli impegni internazionali, la corsa allo scudetto del calcio sammarinese riparte con la sesta giornata. Ad aprire il programma due anticipi con fischio d'inizio alle 21:15. Dopo il ko contro la Libertas, il Murata riparte dalla sfida al Cailungo, la squadra di Roberto Sarti è reduce dal clamoroso pari per 2-2 con il Tre Penne.

Sempre questa sera scenderanno in campo Pennarossa-Faetano. Due squadre che arrivano alla sfida con umori opposti. I gialloblu hanno vinto con la San Marino Academy, i biancorossi hanno raccolto un solo punto in cinque partite e sono reduce da due ko di fila.

Nel programma del sabato spicca il derby del Castello di Fiorentino tra Tre Fiori e Fiorentino, gara che sarà trasmessa in diretta su San Marino RTV dalle 15. Due squadre staccate di appena un punto in classifica. Da seguire anche la sfida tra Tre Penne e Libertas. I biancoazzurri di Città arrivano alla sfida alle spalle dei granata di Sperindio. Una partita importante per le rispettive classifiche per capire meglio quale potrà essere il campionato delle due squadre.

Punta al terzo successo di fila il San Giovanni di Tognacci. I rossoneri vogliono dare continuità contro l'under 22 dell'Academy in partita una partita che vede il San Giovanni favorito contro la squadra di Matteo Cecchetti ancora a zero punti.

Domenica la partita di cartello è quella tra Virtus e La Fiorita, le due grandi protagoniste della stagione passata, già avversarie in Supercoppa si ritrovano per la prima volta in campionato. La squadra di Montegiardino è capolista e unica imbattuta con il Tre Penne, quella di Bizzotto insegue a tre punti dopo il ko prima della sosta contro il Cosmos. Del big match potrebbe approfittarne il Cosmos, secondo in classifica e impegnato contro il Domagnano. Il club di Serravalle è in serie utile da tre giornate, i giallorossi hanno raccolto due punti nelle ultime quattro gare. A completare la sesta giornata di campionato sammarinese Juvenes/Dogana-Folgore. La squadra di Falciano è reduce dal pari con il Fiorentino ed è seconda in classifica, quella di Achille Fabbri da tre sconfitte di fila.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: